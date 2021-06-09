وزير فلسطيني سابق: السلطة الفلسطينية مع المملكة.. و”حماس” لا تمثلنا

قال وزير الإعلام الفلسطيني السابق نبيل عمرو إن موقف السلطة الفلسطينية دائمًا ضد أي عدوان يطال أراضي المملكة.

وأكد أن تصريحات حماس وجماعة الإخوان لا تمثل الموقف الفلسطيني.

وفي رده عن لقاء ممثل حماس بالقيادي الحوثي وإهدائه درع في صنعاء، قال الوزير السابق :” إن هناك مواقف قطعية من من منظمة التحرير التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنهم ضد أي عدوان يستهدف المملكة”.

وأوضح أن الموقف الفلسطيني يحاسب على ما تقوله وتصرح به السلطة الفلسطينية الرسمية والمعترف بها، وليس حماس أو غيرها.

يأتي هذا في ظل موجة الغضب تجاه حركة حماس، ما دفعها إلى التبرؤ من ممثلها، والذي ظهر مع القيادي الحوثي بصنعاء، مقدما له الهدايا، بعد مجزرة حي الروضة بمأرب، التي راح ضحيتها العشرات جراء القصف الحوثي.