الرئيس الأمريكي: سنرد بقوة وحزم إذا ما أقدمت روسيا على أنشطة تضر بمصالحنا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن واشنطن سترد بقوة وحزم إذا ما أقدمت روسيا على أنشطة تضر بمصالحنا.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إلى بريطانيا، المحطة الأولى في جولة أوروبية يعتزم خلالها إظهار متانة التحالف مع أوروبا في ضوء قمة مرتقبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.