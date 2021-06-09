الرئيس الأمريكي: سنرد بقوة وحزم إذا ما أقدمت روسيا على أنشطة تضر بمصالحنا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن واشنطن سترد بقوة وحزم إذا ما أقدمت روسيا على أنشطة تضر بمصالحنا.
ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إلى بريطانيا، المحطة الأولى في جولة أوروبية يعتزم خلالها إظهار متانة التحالف مع أوروبا في ضوء قمة مرتقبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وقبيل الإقلاع على متن طائرة الرئاسة، أكد بايدن أن غرض رحلته هو أن يؤكد «بوضوح لبوتين والصين أن التحالف بين الولايات المتحدة وأوروبا متين». وأضاف من قاعدة أندروز العسكرية في واشنطن، أنه يعتزم الكشف عن استراتيجية لقاح عالمية قريباً.