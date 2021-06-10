عاجل… مع مطلع ذي القعدة.. ترقب لإعلان اشتراطات حج هذا العام

مع مطلع شهر ذي القعدة من المنتظر أن تعلن وزارة الحج والعمرة عن الآلية التي سيتم انتهاجها لإستقبال طلبات الحج لهذا العام 1442 هـ.

ومن المتوقع اطلاق بوابة الكترونية لإستقبال طلبات الحج وفق آليات معينه سيتم الإعلان عنها في حينها ستتضمن كافة الإجراءات والإشتراطات التي سيتم تطبيقها في حج هذا العام.

هذا وكان وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي قد كشف أن وزيري الصحة والحج سيعلنان خلال الأيام القريبة القادمة التفاصيل حول موسم الحج لهذا العام، مؤكدا أن المملكة حريصة على ألا يكون موسم الحج بؤرة لانتشار الفيروس سواء داخل السعودية أو في دول العالم الإسلامي.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت في الأول من ذي القعدة من العام الماضي اشتراطات حج 1441 هـ للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.