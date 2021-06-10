بعد إيداع دعم يونيو.. حساب المواطن يرصد خطوات التعامل بشأن عدم إيداع دفعة الدعم

أكد حساب المواطن أنه تم ايداع مبالغ الدعم لدفعة شهر يونيو، ويمكن مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة.

وأضاف البرنامج رداً على استفسارات بموقع تويتر، بشأن عدم إيداع دفعة الدعم لبعض المستفيدين، أنه وفي حال لم يتم الإيداع بالإمكان رفع طلب على “صوتك مسموع” واختيار نوع الطلب الرئيسي “المدفوعات” ونوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة”

وخلال الشهر الماضي، أودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والأربعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 30 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 95.7 مليار ريال منها 734 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.