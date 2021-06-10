انخفاض الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة 24%

سجل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية انخفاضا خلال شهر أبريل 2021 بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وحسبما أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، انخفض الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي إلى 102.72 نقطة خلال شهر أبريل 2021 وفقًا لسنة الأساس 2010، مقارنةً بـ135.24 نقطة خلال شهر أبريل 2020.

ومؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، يقيس التغير النسبي ويعكس التطور الذي يطرأ على كميات الإنتاج من المواد والسلع، التي تم تحويلها من المواد الخام إلى مواد استهلاكية في صورتها النهائية في شكل سلع، بغرض تحقيق عائد مادي.

ويعود انخفاض مؤشر الإنتاج الصناعي خلال شهر أبريل الماضي إلى انخفاض الإنتاج في “نشاط التعدين واستغلال المحاجر” بنسبة 32%، حيث خفضت السعودية إنتاج النفط من 12 مليون برميل يوميا في شهر أبريل 2020 إلى 8.1 مليون برميل يوميا في شهر أبريل الماضي.

في المقابل ارتفع “مؤشر الصناعات التحويلية” بنسبة 12%، وهو أول نمو إيجابي للنشاط منذ شهر ديسمبر 2019.

وعرَّفت هيئة الإحصاء، الصناعات التحويلية، بالصناعات التي ينطوي نشاطها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة، فيما عرَّفت إمدادات الكهرباء والغاز والماء، بتوصيل الكهرباء والغاز بالإضافة إلى إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، بينما عرفت الصناعات الاستخراجية بأنها المواد الخام التي تستخرج من الأرض وتعتمد هذه الصناعات على المواد الطبيعية التي لا يمكن أن تجدد أو تعوض مثل النفط والمعادن.