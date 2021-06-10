باكستان وأفغانستان يشكران المملكة.. نهدف إلى إيقاف الحرب المستمرة منذ 4 عقود

قال السفير الأفغاني، إن مؤتمر السلام يمثل رسالة سلام لمن يفضلون الحرب الدمار و #المملكة عملت وساهمت في تحقيق الأمن والسلام لشعبنا.
وأضاف السفير الأفغاني: نهدف من خلال المؤتمر إلى إيقاف الحرب المستمرة منذ 4 عقود
وقال السفير الباكستاني: أشكر #المملكة لتنظيم هذا المؤتمر لتسهيل السلام في #أفغانستان
وأوضح: #أفغانستان عانت من الحرب وتأثرت بنيتها التحتية ونعمل على تسهيل الحل السياسي
ويرى السفير الباكستاني أن المؤتمر يمثل فرصة لإحلال السلام في #أفغانستان
وأنطلق مؤتمر إعلان السلام والمصالحة التاريخية بين باكستان و أفغانستان في مكة.
ويبحث المؤتمر يبحث السلام والسماحة والاعتدال والمصالحة وحل النزاعات .
ويشارك في المؤتمر أكثر من 20 متحدثا من كبار العلماء ووزراء الشؤون الإسلامية والسفراء .