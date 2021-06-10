167 % ارتفاع بقيمة الصفقات العقارية إلى 15.1 مليار ريال في شهر رمضان 1442 هـ

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل السعودية، أن قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر رمضان 1442هـ ارتفعت بنسبة 167% لتبلغ نحو 15.07 مليار ريال، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت آنذاك نحو 5.64 مليار ريال.

يشار إلى أن شهر رمضان من العام الماضي شهد تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية للحد من تداعيات كورونا التي أثرت على العديد من الأنشطة.

ومقارنة بشهر شعبان 1442هـ، سجلت الصفقات العقارية انخفاضا بقيمة 8.21 مليار ريال، وبنسبة 35%.

وبلغ عدد الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر رمضان الماضي نحو 21.6 ألف صفقة، مرتفعة من 7.22 ألف صفقة خلال رمضان 1441.

وارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الفترة إلى 22.7 ألف عقار مبيع، وفيما يلي جدول يبين إجمالي قيمة الصفقات العقارية بالسعودية:

ويعود ارتفاع الصفقات العقارية خلال شهر رمضان 1442 هـ، إلى ارتفاع الصفقات العقارية السكنية بنسبة 104% لتصل إلى 9.55 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الهجري الماضي.

كما سجلت الصفقات العقارية التجارية ارتفاعا بنسبة 452% لتصل إلى 4.14 مليار ريال، وبلغت الصفقات الزراعية والصناعية نحو 1.37 مليار ريال.

ومثلت قيمة الصفقات السكنية ما نسبته 63.4% من إجمالي الصفقات العقارية، والصفقات التجارية نحو 27.5%، والصفقات الزراعية والصناعية 9.1%.

وفيما يخص أكثر المدن نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية (السكنية والتجارية) خلال شهر رمضان 1442هـ، فقد كانت الرياض هي الأعلى بصفقات بلغت قيمتها 5.96 مليار ريال، تلتها جدة بنحو 2.12 مليار ريال

وبلغت مساحة العقارات التي تمت عليها صفقات منذ بداية العام الهجري الحالي الـ2.2 مليار متر مربع بزيادة 282 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت ارتفاعا خلال شهر رمضان للعام الجاري لتصل إلى 344.3 مليون متر مربع مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ بلغت مساحتها آنذاك 6.23 مليون متر مربع جراء تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تداعيات جائحة كورونا.