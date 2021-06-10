عاجل… التحالف يكشف حقيقة تنفيذ عمليات عسكرية في صنعاء

أكد ‏التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أنه لم ينفذ أي عمليات عسكرية بمحيط صنعاء أو أي مدينة أخرى خلال الفترة الماضية ‎

ووصف ‏التحالف الأنباء الواردة باستهدافنا للفرقة أولى مدرع بصنعاء غير صحيحة.

وارجع ‏التحالف عدم القيام بأي عملية يهدف لتهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي في اليمن

وقالت وكالة الأنباء الألمانية ، صباح اليوم أن قوات التحالف شنت مقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن اليوم الخميس غارات جوية على مواقع للحوثيين في العاصمة صنعاء.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن مقاتلات التحالف شنت أربع غارات جوية استهدفت مقر الفرقة الأولى مدرع سابقا، شمال صنعاء.

وأضاف الشهود أن دوي انفجارات عنيفة سمعت وشوهدت أعمدة الدخان ترتفع من الموقع المستهدف، دون الإشارة الى وقوع خسائر.