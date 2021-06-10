حساب المواطن يودع 1.9 مليار ريال دعم يونيو

أودع برنامج حساب المواطن اليوم 1.9 مليار ريال مخصص لدعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة 43 نحو 10.5 ملايين مستفيد.

وبين أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغت 39 مليون ريال ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 97.7 مليار ريال منها 773 مليـون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وقال سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن : 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1054 ريالا فيما بلغ عدد أرباب الأسر مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% بينما بلغ عدد التابعين 8.2 ملايين مستفيد وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق 159 ألف مستفيد مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربات الأسر فقد بلغن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكور المستقلين 57% موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.