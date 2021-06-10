نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشهيد “القحطاني”

أدّى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، صلاة الميت، اليوم، على رجل الأمن العريف عائض بن عبدالله القحطاني، والذي استشهد خلال أداء مهامه بإدارة مكافحة المخدرات بمحافظة وادي الدواسر.

جاء ذلك بعد أن وصل الأمير محمد بن عبدالرحمن لمطار محافظة وادي الدواسر، ظهر اليوم، وبرفقته عدد من القيادات الأمنية بقطاع وزارة الداخلية، وكان في استقباله محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود.

ونقل سموه تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الفقيد سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.