“رينارد”: علينا الاستمرار بنفس المستوى لتحقيق الهدف بالتأهل

استعرض المدير الفني للمنتخب السعودي الأول “إيرڤي رينارد” في المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم , استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب سنغافورة ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال: “نحن على مشارف الانتهاء من المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مما يجعل هذه المرحلة أكثر أهمية فالمنافسة لم تنتهِ بعد، لذا يجب علينا أن نحافظ على إصرارنا والاستمرارية بنفس المستوى لتحقيق الهدف بالتأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022″.

وعن غياب لاعب خط الوسط عبدالله عطيف قال: ” فرصة جيدة أن يكون موقوفا ليتمكن من أخذ قسط من الراحة ليكون في كامل جاهزيته في المباراة الأخيرة من المرحلة الحالية، وبطبيعة الحال لدينا خطة لتدوير بعض اللاعبين ولكوننا في نهاية الموسم الرياضي فمن المهم إدارة الأمر بشكل جيد، فلدينا لاعبون بجودة اللاعب الأساسي لذا غياب عطيف لن يكون مؤثرًا”.

وعن عزوف المهاجمين عن التسجيل في المباراة الماضية قال: “أجمل ما في كرة القدم إحراز الأهداف وتحقيق الانتصارات، فقد كان المهاجم صالح الشهري حاضرًا في المباراة الماضية من خلال صناعته للهدف الذي أحرزه زميله فهد المولد، في المقابل كان المهاجم حاضرًا في مباراة فلسطين الماضية بهدفين، فمن يسجل ليس مهمًا”.

وتحدث “إيرفي رينارد” عن تنوع الخيارات قائلاً : ” أمر جيد للغاية أن يكون لديك خيارات متعددة للاعبين في المركز نفسه، الأمر الذي ينعكس إيجابا في خياراتنا”.