لحظة ضبط 12 مقيما ومواطن خليجي سجّلوا حاوية تبغ لدى #الجمارك على أنها أثاث (فيديو)

نشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مقطع فيديو يوثق جريمة التلاعب في بيانات حاوية تبغ وتسجيلها لدى الجمارك على أنها أثاث.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته الهيئة على حسابها بموقع تويتر لحظة تسليم مبلغ الرشوة مقابل إدخال الحاوية إلى المملكة.

كما أوضح لحظة دخول الشاحنة لأحد المنافذ الجمركية البحرية، موثقًا لحظة تسليم المتهمين جزءًا من مبلغ الرشوة بلغ 920 ألف ريال من أصل مليوني ريال للشخص الذي سهل لهم تزوير الأوراق وذلك في مستودع يتبع مواطن خليجي.

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أعلنت اليوم تفاصيل القبض على 12 مقيما ومواطن خليجي متورطين في الجريمة.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة عبر جميع منافذها، بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).

وقالت في تغريدة على “تويتر” إنها تسعى في سبيل ذلك إلى توحيد الجهود وتحقيق العمل التكاملي مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن مكافحة التهريب بكافة أشكاله.