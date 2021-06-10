رسميا .. لوكاس ليما خارج #الاهلي

أعلنت إدارة النادي الأهلي، اليوم الخميس، فك الارتباط مع الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما، ضمن مخطط النادي للتخلص من الأحمال الزائدة داخل صفوف الفريق، وانتداب صفقات أجنبية قادرة على تلبية طموحات المدرج الأخضر.

وقالت إدارة النادي عبر حساب النادي الرسمي على موقع «تويتر»: «وقعت إدارة الأهلي مخالصة مالية نهائية مع محترف الفريق الكروي الأول لوكاس ليما، متمنين للمدافع البرازيلي التوفيق في محطته الاحترافية المقبلة».

ودافع ليما، الذي انتقل إلى صفوف الأهلي في صيف 2019 قادمًا من نانت الفرنسي، عن ألوان أخضر جدة في 25 مباراة لحساب جميع المنافسات في الموسم الجاري، بمعدل 2229 دقيقة، ساهم خلالها في تسجيل هدفين فقط، وفشل في تقديم مردود مقنع في موسم مخيب.

ويسعى الأهلي إلى تجديد دماء الفريق وسد الثغرات التي عانى منها في الموسم الماضي، بعد التعاقد مع بيسنيك هاسي، من أجل محو آثار عام مخيب حفل بسلسلة من الأرقام السلبية، وكلف الفريق الخروج دون ألقاب.