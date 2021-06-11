طقس_الجمعة: غبار وأتربة في الرياض والشرقية والمدينة وتبوك #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية والرياض والحدود الشمالية والمدينة المنورة وتبوك فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى 2.5 على الجزء الأوسط وحالة البحر متوسط الموج يصل الى مائج على الجزء الأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.