حكاية “بطيخة” ميسي التي تحولت إلى “كافيار”

أكد نجم المنتخب الفرنسي، أنطوان غريزمان، على وجود تفاهم جيد بينه وبين زميله في فريق برشلونة، ليونيل ميسي، وذكر أن الموسم الماضي كان معقداً لوجود إصابات عديدة ولم يلعب جميع اللاعبين في أفضل مركز لهم.

وقال غريزمان في مقابلة نُشرت اليوم الخميس في صحيفة ليكيب الفرنسية إنها جيدة (العلاقات).

نتعايش بشكل جيد. نتبادل الرسائل في بعض الأحيان، ونتحدث كثيراً في التدريب.

وعلى أرض الملعب، من الواضح أن ميسي لاعب من السهل للغاية اللعب بجواره، إنك ترسل له بطيخاً يحوله إلى كافيار.

وأقر المهاجم الفرنسي (30 عاماً) بأن بدايات الموسم مع برشلونة كانت معقدة للغاية وأن التواجد في المنتخب الوطني كان أمرا جيدا بالنسبة له.

وذكر أن هذا الموسم شهد العديد من الإصابات وأنهم لجأوا إلى نظام لا يلعب فيه الجميع بالضرورة في أفضل مركز لهم في إشارة إلى الخيارات التكتيكية لرولاند كومان، الذي لم يذكره صراحة.

وأضاف : لكننا سنبدأ موسما جديداً بتعاقدات جديدة وسيكون كل شيء أفضل.

وعن عودة مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما إلى الديوك بعد غياب دام 5 سنوات و7 أشهر، أقر بأنه متفاجئ وسعيد.

وقال : كريم مهاجم رائع، ولا يسعنا إلا أن نرحب به. يجب أن نكون سعداء بشكل واضح بوجوده معنا.

وأقر غريزمان بأنه تنازل عن تسديد ركلة الجزاء لصالح بنزيما في المباراة الودية أمام ويلز، إلا أن مهاجم الملكي أضاعها، وبرر ذلك بأنه يدرك إلى أي مدى مهم بالنسبة له أن يسجل الهدف الأول.

وعن تسديد ركلات الجزاء حال احتسابها لصالح المنتخب الفرنسي الذي يستهل مشوار في بطولة الأمم الأوروبية بمواجهة المنتخب الألماني يوم 15 يونيو الجاري، قال “أعتقد أنه بالنسبة للمدرب، وبالنسبة لي، أنا مسدد ضربات الجزاء الأول.

إذا فشلت، سأفكر في حل آخر، لكنني الآن أشعر بالثقة في هذا الجانب.