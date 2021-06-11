أسعار النفط تتجه لتسجيل مكاسب لثالث أسبوع على التوالي

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب لثالث أسبوع على التوالي، وسط التوقعات الإيجابية المرتبطة بتعافي الطلب على الخام في أوروبا والصين وأمريكا.

ورغم ارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 7 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، أكد محللون لدى “إيه إن زد” إن الحالة المرورية في الطرق في أمريكا الشمالية وأوروبا تعود إلى مستويات ما قبل أزمة “كورونا”.

وأضاف المحللون أن سوق وقود الطائرات يظهر إشارات تفيد التحسن، إذ ارتفعت الرحلات الجوية في أوروبا 17% في الأسبوعين الماضيين، وفقًا لوكالة “روريتز”.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أغسطس بنحو 0.2% عند 72.37 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم يوليو 0.2% مسجلة 70.16 دولار للبرميل.

ومن المقرر صدور بيانات منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري والتي تصدر عن “بيكر هيوز” في وقت لاحق اليوم.