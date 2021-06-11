الذهب يتجاوز 1900 دولار مع انخفاض الدولار وعوائد السندات الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب فوق 1900 دولار للأونصة الجمعة 11 يونيو، بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد الخزانة، بعد ان اُعتبرت بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة غير كافية لكي يغير الفدرالي الأميركي سياسته النقدية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1900.10 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:18 بتوقيت غرينتش.

وزادت الأسعار أكثر من 0.5% منذ بداية الأسبوع. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1902.7 دولار للأونصة.

وكشفت بيانات أن أسعار المستهلكين الأميركيين ارتفعت بقوة في مايو أيار، مما قاد إلى أكبر زيادة سنوية في نحو 13 عاما.

بينما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لأدنى مستوياتها في قرابة 15 شهرا الأسبوع الماضي.

وتراجعت عوائد الخزانة الأمريكية القياسية لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

في غضون ذلك نزل مؤشر الدولار 0.1% بعد أن بلغ أعلى مستوى في نحو أسبوع في الجلسة السابقة.

وأمس الخميس، أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير وتعهد بتدفق منتظم للتحفيز خلال الصيف.

ويتحول الانتباه الآن إلى اجتماع البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسات المقرر عقده في 15-16 يونيو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 28.07 دولار للأونصة، بينما ربح البلاتين 0.1% إلى 1151.98 دولار. وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 2772.71 دولار ويمضي على مسار تسجيل نزول أسبوعي.