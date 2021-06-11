سيف الإسلام يعلن ترشحه لرئاسة ليبيا

أعلن نجل الزعيم الليبي معمر القذافي عبر الإعلام البريطاني اليوم الجمعة عن نية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا.

ونقلت صحيفة “ذي تايمز” البريطانية أن سيف الإسلام، الذي تلقى علومه في بريطانيا، يخطط للعودة إلى الحياة العامة وينوي خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتشهد ليبيا منذ أشهر انفراجاً سياسياً، ففي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

وسيف الإسلام القذافي، الذي كان يُنظر إليه سابقاً على أنه خليفة والده، لم يظهر علناً منذ القبض عليه قبل عشر سنوات في الصحراء الليبية.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن سيف الإسلام تحدث إليهم مباشرة لتأكيد هويته وللإعلان أنه بخير وأوضح التقرير البريطاني أن القذافي كان يتواصل مع دبلوماسيين غربيين وغيرهم بهدف الحصول على دعمهم أثناء عودته إلى الحياة العامة، على الرغم من كونه لا يزال ملاحقاً من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.