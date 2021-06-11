محكمة برازيلية ترفض دعوتين قضائيتين لمنع إقامة كوبا أمريكا

رفضت المحكمة العليا البرازيلية دعوتين قضائيتين لمنع إقامة بطولة كأس كوبا أمريكا لكرة القدم في البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتنطلق البطولة يوم الأحد، رغم الانتقادات بسرعة تنظيمها بعد نقلها من الأرجنتين وكولومبيا إلى البرازيل.

ومن المتوقع أن ترفض المحكمة دعوى ثالثة وتسمح بإقامة البطولة.

وقالت القاضية كارمن لوسيا في قرارها إنه لا يعفي السلطات من وضع إجراءات صحية صارمة ضرورية لمنع تفشي الفيروس الذي أودى بحياة ما يقرب من نصف مليون برازيلي.

وفي الأسبوع الماضي قرر اتحاد أمريكا الجنوبية “كونميبول” بشكل مفاجئ نقل البطولة بعد استبعاد كولومبيا بسبب الاضطرابات المحلية وانسحاب الأرجنتين جراء الزيادة في أعداد المصابين بالفيروس.

ودعم الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو، الذي قلل من خطورة الفيروس ووقف ضد إجراءات العزل العام، هذه الخطوة.

لكن خبراء الصحة العامة ولاعبي كرة القدم شككوا في خطوة استضافة البطولة في ظل تفشي الجائحة.

وكانت أحزاب معارضة والنقابة الوطنية لعمال صناعة المعادن تقدمت بالدعاوى القضائية.