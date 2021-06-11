سفير خادم الحرمين في إسبانيا: نتواصل مع الجهات المختصة لتطعيم الطلاب.. وبرامج ثقافية ندشنها قريبا

نظمت الملحقية الثقافية السعودية في اسبانيا لقاءً عن بعد جمع الطلبة حضوريا وافتراضيا، حضره سفير خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الإسبانية مدريد عزام بن عبدالكريم القين.

وفي بداية اللقاء تقدم الدكتور سعيد المالكي بشكره للطلبة ، كما رحب بالسفير القين وشكره على لقائه بأبنائه وأن هذه اللقاءات تؤكد مدى قرب المسؤول من المواطنين، مؤكدا الدور التكاملي بين الملحقية الثقافية والسفارة في مدريد.

واستهل السفير القين اللقاء بكلمة أكد فيها حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على الاستثمار في التعليم ودعم الطلبة وابتعاثهم للخارج ليكونوا سفراء لوطنهم ويجلبوا المعرفة للوطن.

وأكد أنه مع بداية العام الدراسي القادم في سبتمبر ٢٠٢١ ستعمل السفارة والملحقية الثقافية على تنظيم برامج ثقافية يقدمها الطلبة في جامعاتهم باعتبارهم سفراء لوطنهم، كما أثنى السفير القين على جهود الملحقية الثقافية خلال جائحة كورونا ودور السفارة خلال عملية الإجلاء، وهو ما يدل على اهتمام حكومة المملكة بالمواطن باعتباره ثروة حقيقية.

وحول تطعيم المبتعثين، أوضح القين أن السفارة تتواصل مع الجهات الإسبانية ذات العلاقة وأن الخارجية الإسبانية قامت بتحديث معلومات من لديه إقامة وذلك لتطعيمهم، حيث يتم التطعيم حسب العمر، وأنه تم تطعيم بعض البعثات والسفارات وفقا لأنظمة المقاطعات والفئات العمرية بحسب تقرير لصحيفة عكاظ.

واستمع السفير القين لعدد من المداخلات الطلابية التي شهدت استعراض عدد من المواضيع تناولت الإقامة والأنشطة الدراسية والثقافية.