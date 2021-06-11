“الأرصاد” يحذر من ارتفاع الحرارة بمكة والمدينة.. ويكشف موعد انخفاضها

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة، وتوقيت عودة درجات الحرارة لطبيعتها، وأكثر الأماكن المتأثرة.

وقال المركز، في بيان، إن منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة تتأثر، ابتداءً من يوم السبت وحتى الاثنين، برياح شرقية إلى شمالية شرقية حارة وجافة، تؤثر بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، حيث قد تصل إلى 50 درجة مئوية.

وأوضح أن تأثير ذلك يتضح بشكل كبير على المناطق الواقعة بين مكة والمدينة، وكلما اتجهنا شرقا إلى السواحل، ولا يستبعد أن تتأثر بعض الأجزاء الساحلية بارتفاع واضح وملحوظ في درجة الحرارة، وقد تصل إلى 47 درجة، خاصة في ينبع، والأجزاء الشمالية من جدة.

وحول موعد عودة درجات الحرارة لطبيعتها، كشف المركز أنها تعود ابتداء من الثلاثاء وتكون الأجواء مستقرة وصحوة بشكل عام، ولا يستبعد تأثر بعض المناطق والطرق السريعة الرابطة بين جدة وحتى ينبع ببعض الأتربة.