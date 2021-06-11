اندلاع حريق ضخم في خطوط الغاز الكبرى بإيران

بوتيرة متسارعة تتعرض مؤسسات إيرانية لحرائق ضخمة، والتي طالت مصانع ومؤسسات نفطية بطهران وغيرها.

آخر هذه الحرائق كان مساء اليوم الجمعة، حيث اندلع حريق في خط نقل الغاز من بمنطقة إيلام.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن شهود عيان أنهم سمعوا صوت انفجار هائل لحظة اندلاع الحريق بخطوط أنابيب الغاز في محافظة إيلام

وتنقل هذه الخطوط العملاقة الغاز الثقيل من الأحواز إلى أصفهان وطهران.

يذكر أنه منذ الصيف الماضي شهدت إيران نشوب عدة حرائق وتفجيرات تعرضت لها البنية التحية النفطية، والمنشآت النووية والمواقع العسكرية ومحطات الطاقة في عموم إيران.

وكان من بين الحرائق الغامضة، التي اندلعت هذا العام حريق مجمع البتروكيماويات في قم، وحريق هائل في منطقة مغطاة بالقصب تابعة للبحرية الإيرانية في بوشهر، واندلاع حريق هائل لمصفاة طهران ومنشآت نفط الأحواز قبل عدة أسابيع.