الزكاة تعلن عن إقامة مزاد علني في جمرك مطار الملك فهد بهذه الشروط

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع “بضاعة” في جمرك مطار الملك فهد، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

وحددت الهيئة ستة شروط يجب الالتزام بها والتي جاءت كالآتي:

1-دفع مبلغ تأمين إلزامي بقيمة 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم جمرك مطار الملك فهد.

2- إخراج البضاعة والسيارات من الجمرك، ودفع كامل القيمة.

3- دفع عمولة السعي وقيمتها 2.5%، علاوة على قيمة البيع.

4- يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

5- سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا وفق شروط وزارة الصحة.

6- يجب على المشتري إخراج السيارات والبضاعة المباعة خلال 5 أيام، برسم الوارد، و 20 يوما للسيارات والبضاعة برسم الصادر.