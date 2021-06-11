“الأرصاد”: طقس الغد شديد الحرارة على هذه المناطق بالمملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته لطقس غد السبت في المملكة 2/ 11/ 1442 الموافق 12/ 6/ 2021.

وقال إنه يتوقع طقس شديد الحرارة على الأجزاء الغربية والساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة وتشمل السواحل منها.

وشملت التوقعات، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي الى شبه انعدام في مدى الرؤية الافقية وتصل سرعتها الى 50 كم/ساعة على المنطقة الشرقية خاصة خلال فترة النهار.

كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، القصيم وأجزاء من مناطق حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.