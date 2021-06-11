مشاهد صادمة لمئات الأطفال بعد استدراج الحوثي لهم  على جبهات القتال

ندد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بما تقوم به مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، والتي استدرجت مئات الأطفال للزج بهم في جبهات القتال ضد الشرعية.

ونشر الإرياني مقطع فيديو على حسابه في تويتر يظهر الأطفال المغرر بهم وعلق عليه قائلا :” مشاهد من التدريبات العسكرية التي تقيمها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران فيما تسميها “مراكز صيفية” للأطفال من (6- 17) عاما بعد استقطابهم واستدراجهم من منازلهم ومقاعد وفصول الدراسة وتجنيدهم قسريا، وإلقائهم بلا رحمة لموت محقق في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب.

وأضاف أننا ندق ناقوس الخطر من مخاطر تحويل مئات الآلاف من الأطفال إلى قنبلة موقوتة لا يمكن التنبؤ بها والسيطرة عليها،ومصدر جدي لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وعدم تركهم رهينة بيد مليشيا إرهابية رهنت قرارها بيد إيران وأثبتت أنها لا تفقه لغة السلام وأنها لا تتقن سوى القتل والدمار.

وطالب منظمات حقوق الإنسان وحماية الطفل للقيام بمسئولياتها الإنسانية والأخلاقية، والضغط لوقف عمليات الإبادة الجماعية التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق أطفال اليمن، وتقديم المسئولين عن تجنيدهم للمحاكمة باعتبارهم مجرمي حرب بموجب ميثاق روما الأساسي الناظم لمحكمة الجنايات الدولية.