يورو_2020.. «قط» يتنبأ بفوز إيطاليا على تركيا في الافتتاح

تنطلق بعد قليل، منافسات يورو 2020 وسط ترقب كبيرة خاصة أنها أول بطولة كبرى ومجمعة لكرة القدم بعد جائحة كورونا.

وتتسابق منتخبات القارة العجوز الـ24 من أجل حصد اللقب الغالي وسط حضور جماهيري يتراوح بين 25% إلى 100% من سعة الملاعب.

ستقام البطولة في 11 مدينة أوروبية، بدلًا من دولة أو اثنتين كما جرت العادة، وذلك رغم التحديات التي تفرضها جائحة كورونا.

تنبأ القط الأصم أخيل بالفائز من مباراة افتتاح بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 والتي تجمع إيطاليا ضد تركيا مساء اليوم الجمعة 11-6-2021 على الملعب الأوليمبي بروما ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة والتي تجمع معهما منتخبي سويسرا وويلز.

واختار القط أخيل منتخب إيطاليا ليفوز باللقاء بعدما قام بتناول الطعام من الطبق الذي يحمل العلم الإيطالي.