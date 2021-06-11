تفاصيل مثيرة يكشفها رئيس الموساد الإسرائيلي السابق عن عملية الحصول على وثائق “النووي الإيراني”

نقلت صحف إسرائيلية عن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي السابق يوسي كوهين تفاصيل جديدة حول تمكن الجهاز من الحصول على وثائق تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وكشف كوهين عن تفاصيل هجمات يعتقد أن إسرائيل شنتها ضد أهداف وشخصيات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

ونقلت عنه القناة الـ12 الإسرائيلية أن إسرائيل أقدمت على عملية اقتحام الأرشيف النووي الإيراني في قلب العاصمة طهران، والذي كان موجودا داخل مقر في إحدى ضواحي طهران، واحتوى على أسرار المشروع النووي الإيراني، وكيف تم تهريبه رقميا إلى إسرائيل.

وتابع قائلا: عرفنا إنهم يحتفظون بالأسرار النووية في مستودع، وعملنا على إفراغ محتوياته في عملية استغرقت 7 ساعات لم يعرف عنها الإيرانيون إلا في صباح اليوم التالي، وعندها أغلقوا جميع نقاط الخروج من البلاد.

وعن تفاصيل الملية قال كوهين :” حيّد الفريق، المجند من قبل الموساد، أجهزة الإنذار وإزالة أبواب المستودع وفتح 32 خزانة تحتوي على المواد التي تقدر بـ 50 ألف مستند”.

كما نوّه أن جميع العناصر المكلفين بالعملية، وهم ليسوا من الإسرائيليين، على قيد الحياة وبصحة جيدة، وبعضهم بحاجة إلى إخراجهم من إيران.