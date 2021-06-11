خادم_الحرمين_الشريفين يعزي أمير #الكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال، عن خالص عزائه ومواساته لأمير الكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وقد عبر أمير دولة الكويت، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صادق عزائه ومواساته لهم في الفقيد، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه الصحة والعافية.