الحرس الثوري الإيراني يدفع بشحنة صواريخ أمريكية لمطار التيفور بدير الزور

قام الحرس الثوري الإيراني بالدفع بشحنة من صواريخ التاو الأمريكية نحو مطار التيفور العسكري شرقي حمص قادمةً من محافظة دير الزور.

وقد وصلت الشحنة على متن شاحنتين تقدّر حمولتها بنحو 400 صاروخ مع قرابة 28 منصة إطلاق وحشوات مدفعية وذخائر متوسطة.

ودخلت الحمولة برفقة ثماني عربات عسكرية لمطار التيفور العسكري.

ويقوم الحرس الثوري الإيراني حاليا، على تحويل مطار التيفور إلى قاعدة عسكرية ضخمة عقب انسحاب القوات الروسية منه على خلفية تفاهمات بين الطرفين لإعادة رسم خارطة السيطرة في المنطقة.

يأتي بعدما نشرته تقارير إخبارية بأن نحو 250 عنصراً معظهم أفغان وباكستانيون، رفضوا تجديد عقودهم مع الحرس الثوري الإيراني وغادروا مدينة البوكمال متجهين إلى العراق تمهيداً لترحيلهم إلى إيران، نظراً لرفض قيادة الحرس الثوري الإيراني زيادة رواتبهم.