فضيحة لرجل الحوثي ” البخيتي”.. أخطاء متكررة  في آيات قرآنية على الهواء مباشرة

تعثر عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي المتمردة باليمن محمد البخيتي في قراءة آيات قرآنية على الهواء مباشرة، حيث قام مذيع الجزيرة بتصحيح أكثر من موضع له أثناء مداخلة له على القناة.

ويظهر البخيتي في اللقاء وهو يقرأ آيات قرآنية من سورتي آل عمران والنساء، حيث تلا من النساء آية :” ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون”، والتي أخطأ فيها مرتين، وقام المذيع بتصويب خطأه.

كما أخطأ أيضا في آية آل عمران : ” ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين”، والتي أخطأ فيها أيضا وقرأها ” مؤمنون”، وتم تصحيح خطأه على الهواء مباشرة.

المحلل والباحث اليمني محمد جميح سخر من البخيتي وعلق قائلا :” كتبوا الآيات لوالي ذمار في ورقة، ليتمكن من قراءتها على شاشة الجزيرة لكنه خبص في القراءة.

وأضاف : كنت سأقترح أن يعملوا له دورة ثقافية مكثفة، لكن الدورات لا تعلم إلا الملازم للأسف.

وتابع قائلا:” ومرة كان معي في أحد البرامج وقال إنهم يريدون حكومة”تكروكراط”.. البخيتي من الظواهر التي لا تتكرر إلا كل ألف سنة”.