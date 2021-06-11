أمريكا تمكّن إيران من استعادة  التصويت في الأمم المتحدة

مكّنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة إيران من استعادة حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم تمكينها من استخدام أرصدة مجمدة في كوريا الجنوبية لسداد متأخرات بـ 16 مليون دولار، للمنظمة الدولية.

وكانت إيران قد خسرت حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً في يناير الماضي بسبب تراكم متأخرات طيلة عامين.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن إيران دفعت الحد الأدنى المقرر، منوها أنه يمكنها التصويت الآن.

بينما تقول إيران إن هناك 20 مليار دولار من عائداتها النفطية مجمدة في دول مثل كوريا الجنوبية، والعراق ، والصين منذ 2018 بموجب العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها بقرار من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقد تمكنت إيران من التصويت في الجمعية العامة اليوم لانتخاب خمسة أعضاء جدد غير دائمين في مجلس الأمن في الأمم المتحدة.

من جهته قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية: “ترخص الحكومة الأمريكية عادة بسداد المستحقات للأمم المتحدة بما في ذلك من خلال التراخيص العامة والخاصة لمكتب إدارة الأرصدة الأجنبية”.

ولا تزال طهران مدينة للأمم المتحدة بأكثر من 65 مليون دولار لكنها سددت الحد الأدنى اللازم للتصويت.