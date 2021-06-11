أسعار النفط ترتفع مدعومةً بتحسن توقعات الطلب العالمي

سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً لتسجل أسبوعاً ثالثاً من المكاسب على التوالي مدعومةً بتحسن توقعات الطلب العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتاً ليبلغ سعر التسوية 72.69 دولارا للبرميل، محققاً ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 1%.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتاً إلى 70.91 دولارا للبرميل، مسجلةً ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 1.9%.