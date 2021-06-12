شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة والاستشارات القانونية تحصل على شهادة الأيزو في الجودة

حصلت شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة والاستشارات القانونية على شهادة الأيزو في تطبيق مواصفات الجودة iso 9001 : 2015 فيما يتعلق بتقديم الخدمات والانشطة القانونية من المجلس الألماني للاعتماد Dakks ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة على تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في خدماتها.

ومنحت الشهادة بعد دراسة مستفيضة لنشاطات المكتب ونظامه ومراعاته معايير الجودة وتحسين الأداء وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية، ووجود أحدث البرمجيات الجاهزة في مجال مهنة المحاماة ، واستيفاء المكتب لجميع متطلبات الحصول على الشهادة.

المحامي والمستشار القانوني محمود الثمالي أكد للوئام بإن حصولهم على الشهادة يدفعهم لتقديم خدمة مهنية متوازنة تراعي الجودة في كل خطوة، حفاظاً على المهنية.

وأشار الثمالي إلى أن الحصول على شهادة الأيزو ليس نهاية المطاف بالنسبة للشركة وإنما خطوة على طريق التميز.

الوئام بدورها تهنئ المحامي والمستشار القانوني محمود الثمالي على ما حققه وتتمنى له المزيد من التوفيق والتميز.