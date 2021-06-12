فلكية جدة: القمر يقترن برمز الجمال الليلة

قال المهندس ماجد أبوزاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إنه سيرصد بعد غروب شمس اليوم (السبت 12 يونيو 2021) هلال القمر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة بالأفق الغربي، إذ يفصل بينهما 3 درجات في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء السعودية والوطن العربي وهي فرصة مثالية للتصوير الفلكي.

وأضاف “أبوزاهرة”، في بيان، أن “القمر والزهرة يقعان في الترتيب الثاني والثالث لالمع الأجسام السماوية على التوالي بعد الشمس، لذلك يمكن رؤيتهما قبل حلول ظلمة الليل في منظر جميل”.

بإستخدام المنظار الثنائي يمكن القيام بمسح الخط المتقوس الذي يفصل بين الجزء المضاء والجزء المظلم من القمر فذلك الخط يمثل منظر ثلاثي الأبعاد لتضاريس سطحه ، إضافة لذلك يمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء الغير مضاء من قرص القمر – وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض ومن الأفضل رؤية هذه الظاهرة مباشرة بعد غروب الشمس.

كوكب الزهرة بدء في الظهور في سماء المساء أواخر شهر أبريل الماضي وسيبقى لبقية هذا العام، خلال هذه الفترة سوف ينحدر موقعة تدريجيا إلى جنوب السماء وسيلاحظ أن ارتفاعه سيكون أقل من العام الماضي ، حيث سيتوقف عن الصعود اعتبارًا من يوليو، هذا لأنه يتحرك باتجاه الجنوب الشرقي، وفي الخامس من نوفمبر سيكون الكوكب في أقصى جنوب السماء وهذا لم يحدث منذ العام 1930.

عند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوبوليس (المنظار) فإن قرصه مضاء بنسبة 93 % بنور الشمس في الوقت الحالي، ولكن نظرا لحركة الكوكب في مدارة الأصغر حول الشمس، فإنه خلال الأشهر المقبلة وعند المراقبة عبر التلسكوب سيلاحظ أن حجم قرص الكوكب الظاهري سوف يكبر نظرا لاقترابه من الأرض وسيقابل ذلك تناقص في إضاءة قرصة تدريجياً حتى يصبح قرصه مثل الهلال مطلع العام 2022.