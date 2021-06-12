مجموعة السبع تجتمع لمواجهة جهود الصين لكسب النفوذ في العالم

ذكر مسؤولان أمريكيان أن قادة مجموعة السبع الذين يجتمعون مطلع هذا الأسبوع في كورنوول بإنجلترا سيناقشون مواجهة جهود الصين لكسب النفوذ في العالم وتوجيه انتقادات لبكين بسبب ممارسات العمل القسري.

مسؤولان أمريكيان، قادة مجموعة السبع، لذين يجتمعون مطلع هذا الأسبوع في كورنوول بإنجلترا سيناقشون مواجهة جهود الصين لكسب النفوذ في العالم وتوجيه انتقادات لبكين بسبب ممارسات العمل القسري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤولين القول إن القادة يعتزمون إطلاق مبادرة منسقة للبنية التحتية للدول النامية بعدما كسبت الصين نفوذا من خلال تمويل المشاريع خارج حدودها.

كما سيطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من أكبر الديمقراطيات المتقدمة المجتمعة إدانة ما يصفه باستخدام الصين للعمل القسري بما في ذلك طريقة معاملة الحكومة لأقلية الويغور في منطقة شينجيانج.

وبالإضافة لذلك، من المتوقع أن يتحدث القادة للمرة الأولى مباشرة عن التحديات الأمنية التي تشكلها الصين في إعلان مشترك يصدر في نهاية القمة.

وإجمالي العمل يهدف لتقديم صورة واضحة مغايرة بين نهج بكين للعلاقات الخارجية والعرض البديل المقدم من جانب الديمقراطيات الصناعية، بحسب المسؤولين اللذين أطلعا الصحفيين عن الخطط شريطة عدم الكشف عن هوياتهما.

وسيشمل الإعلان الذي سوف يتم اصداره اليوم السبت برنامجا يطلق عليه “إعادة بناء أفضل من أجل العالم” يهدف لأن يكون بديلا لمبادرة الحزام والطريق الصينية وهي مشروع هائل بقيمة عدة تريليونات دولار وشهد قيام بكين بتمويل شبكة من مشاريع البنية التحتية.