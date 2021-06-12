سفارة المملكة في كامبالا : احذروا السفر إلى أوغندا حالياً

حذرت سفارة المملكة بكامبالا، في بيان لها اليوم السبت، جميع المواطنين من القدوم إلى أوغندا في الوقت الحالي.
وأوضحت السفارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ذلك يأتي نظراً للأوضاع الصحية جراء ازدياد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأعادت السلطات في أوغندا قبل أيام فرض إغلاق صارم على المؤسسات التعليمية والأسواق، وحظر السفر لعدة مناطق في الدول الواقعة شرق إفريقيا.
وكانت السفارة قد أعلنت في وقت سابق متطلبات القدوم إلى أوغندا، منها، الحصول المسبق على تأشيرة إلكترونية عبر موقع إدارة الهجرة الأوغندية، مع وجود فحص كورونا معتمد بنتيجة سلبية لمدة لا تقل عن 72 ساعة، بالإضافة لشهادة صحية بالخلو من الحمى الصفراء.