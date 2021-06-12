سفارة المملكة في كامبالا : احذروا السفر إلى أوغندا حالياً

حذرت سفارة المملكة بكامبالا، في بيان لها اليوم السبت، جميع المواطنين من القدوم إلى ‏أوغندا في الوقت الحالي.

وأوضحت السفارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ذلك يأتي نظراً للأوضاع الصحية جراء ازدياد ‏عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.‏

وأعادت السلطات في أوغندا قبل أيام فرض إغلاق صارم على ‏المؤسسات التعليمية والأسواق، وحظر السفر لعدة مناطق في ‏الدول الواقعة شرق إفريقيا.‏

وكانت السفارة قد أعلنت في وقت سابق متطلبات القدوم إلى ‏أوغندا، منها، الحصول المسبق على تأشيرة إلكترونية عبر موقع إدارة الهجرة الأوغندية، مع وجود فحص كورونا معتمد بنتيجة ‏سلبية لمدة لا تقل عن 72 ساعة، بالإضافة لشهادة صحية بالخلو من ‏الحمى الصفراء.