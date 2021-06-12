ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 17.6 مليار ريال

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم السبت، عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية إلى (17.625) مليار ريال في عام 2020م، وفقا لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

وذكرت الهية –عبر حسابها على تويتر- أنها تعمل منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 على تسهيل ممارسة الأعمال الاستثمارية، فأسهمت من خلال تسهيل الاستثمار الأجنبي إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية إلى 17.625 مليار ريال في عام 2020م.

وأضافت هيئة السوق المالية أن إجمالي الاستثمار الأجنبي بالمملكة في عام 2019م بلغ (17.1) مليار ريال، وفي عام 2018م بلغ (15.926) مليار ريال، وفي عام 2017م بلغ (5.321) مليار ريال.