القبض على 12 متهمًا خلال عملية أمنية بكربلاء

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم السبت، عن القبض على مطلوبين بينهم متهمان بقضايا إرهابية في كربلاء المقدسة.

وذكر بيان للخلية أنه “وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تنفيذ عملية أمنية في محافظة كربلاء من خلال تدقيق النزلاء في الفنادق، أسفرت عن القبض على 12 متهما اثنان منهما مطلوبان وفق أحكام المادة (٤/إرهاب )”.

وأشار البيان إلى أن “بقية المتهمين مطلوبون وفق مواد جنائية مختلفة”، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) .

ولفت البيات إلى أن “وكالة الاستخبارات ضبطت أيضا شركات سياحية وهمية وأغلقت مرافق سياحية أخرى داخل المحافظة مخالفة للقانون والضوابط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية أصوليا بحق المتهمين”.