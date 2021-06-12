الإرياني: أفعال الحوثيين أعمال قتل ممنهج ومتعمد

شدد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني السبت، على أن ما تقوم به الجماعة من قصف للأحياء السكنية والأعيان المدنية ومخيمات النزوح ما هي إلا أعمال قتل ممنهج ومتعمد، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، وأفعال ترقى لمرتبة جرائم حرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

وكشف في تغريدات عبر تويتر، أن الحوثيين استهدفوا المدنيين بمأرب بـ 12 مسيرة و3 صواريخ كاتيوشا منذ بداية العام، مضيفاً أن هجماتهم على مأرب أسقطت 344 مدنيا بين قتيل وجريح.

كما أوضح أن الميليشيا استهدفت المدنيين بمأرب بـ 12 مسيرة و3 صواريخ كاتيوشا منذ بداية العام، وأن من بين الضحايا نساء وأطفال.

جاء ذلك بعد المجازر الأخيرة التي افتعلتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن خلال الأيام الأخيرة، من استهداف مسجد وسوق تجاري وإصلاحية للنساء في مدينة مأرب، غير محطة الوقود التي راح ضحيتها العشرات حرقاً