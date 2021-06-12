“الغامدي” وكيلاً للدعم السكني بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

صدر مؤخراً قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بتعيين عصام بن أحمد الغامدي وكيلاً للوزارة للدعم السكني، وشَغِل الغامدي منصب المشرف العام على الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي والعلاقات العامة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان منذ شهر فبراير 2015، وتتجاوز خبرته العملية والمهنية أكثر من 15 عاماً تدرج خلالها في عدد من الوظائف في قطاعات التأمين والتطوير العقاري والأغذية والاتصالات وتقديم الاستشارات المهنية لحديثي التخرج وتمكينهم لسوق العمل.

وحصل وكيل الوزارة للدعم السكني على شهادة الماجستير مع مرتبة الشرف الأولى في إدارة الأعمال من جامعة الفيصل بالرياض، وشهادة الدبلوم العالي بعد الجامعي في إدارة التسويق من معهد الإدارة العامة بالرياض مع مرتبة الشرف الأولى، وانهى درجة البكالوريوس من كلية إدارة الأعمال (تخصص الأساليب الكمية – نظم معلومات إدارية) من جامعة الملك سعود بالرياض.

كما نال العديد من الشهادات المهنية والاحترافية من عدة جهات دولية ومحلية، منها كلية هارفارد لإدارة الأعمال بمدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وكلية إدارة الأعمال بمدينة لوزان بسويسرا، والمعهد العقاري بجامعة ماساتشوستس للأعمال بمدينة بوسطن، علاوة على العديد من الدورات المتخصصة في التسويق وتطوير المنتجات، وتحسين الصورة الذهنية، والتخطيط الاستراتيجي.

تتنوع خبرته العملية في مجالات مختلفة في القطاع العام والخاص، منها (إدارة التسويق الاستراتيجي في قطاع التطوير العقاري وإدارة الضواحي السكنية الكبرى، إدارة تطوير الأعمال في قطاع التأمين، والاستشارات الاتصالية والتسويقية وتطوير المنتجات في مجال العمل وتمكين حديثي التخرج للالتحاق بسوق العمل، وإدارة وتطوير المنتجات الاستهلاكية في قطاع الأغذية والألبان)، إضافة إلى خبرته في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وإطلاق المنتجات والخدمات الجديدة في السوق السعودي.

ويحظى الغامدي بثقة كبيرة في مجال إطلاق البرامج والمبادرات الحكومية المرتبطة برؤية المملكة 2030 مثل برنامج الإسكان، لما يمتلكه من خبرة واسعة في قيادة فرق العمل، إدارة تطوير المنتجات، بناء الهويات التجارية، إدارة الحملات والفعاليات، إجراء البحوث التسويقية واستطلاعات الرأي، تطوير خدمات المستفيدين، إدارة الميزانيات، تطوير الأعمال، التأمين والاستثمار العقاري، الاستشارات الإدارية، إدارة الأزمات الاتصالية، إدارة التواصل مع وسائل الإعلام، إعداد الخطط الاستراتيجية والإعلامية.