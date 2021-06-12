رياح محملة بالغبار و شبه انعدام للرؤية في #الرياض_الان

حذّر المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على منطقة الرياض.

وأضاف أن ذلك يشمل كلا من ( الخرج، الدرعية، العاصمة الرياض، القويعية، المزاحمية، حوطة بني تميم، رماح ) حتى الساعة 1 صباح يوم الأحد .

كما حذّر من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على المنطقة الشرقية يشمل ( الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا ) حتى الساعة 12 من صباح الغد.

وشمل التنبيه ايضا تحذيرا من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على منطقة الرياض يشمل ( الرين، السليل، وادي الدواسر ) حتى الساعة 5 صباح الغد الأحد.