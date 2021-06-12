قرار جديد من “أمانة الأحساء” بشأن حفل افتتاح مطعم دون مراعاة لإجراءات #كورونا

قالت أمانة منطقة الأحساء ممثلة في بلدية الجفر، إنها أقرّت مخالفة للإجراءات الاحترازية إلى “مطعم” نظير قيامه بحفل افتتاح حضره عدد يفوق الطاقة الاستيعابية دون التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وتمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، بالتعاون مع أمانة وشرطة الأحساء، اليوم السبت، من ضبط مطعم مخالف للإجراءات الاحترازية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المطعم أقدم على إقامة حفل افتتاح بحضور أعداد أعلى من الطاقة الاستيعابية.

وأكدت الوزارة أنه جرى استدعاء صاحب المطعم، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.