بعد صفعة ماكرون.. رشق زعيم سياسي فرنسي بالدقيق

لم ينته الجدل في فرنسا بعد صفعة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، حتى تجدد في الساعات الأخيرة، بعد رشق زعيم سياسي بالدقيق أثناء مسيرة له في شوارع باريس.

وكان زعيم حزب ” فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي جان لوك ميلونشون قد تعرض لرشق بالطحين، خلال مشاركته بالعاصمة باريس في مسيرة ضد اليمين المتطرف.

وكان ميلونشون يدلي بتصريحات للصحافة، عندما اقترب منه أحد الشبان ورشقه بالطحين، قبل أن توقفه قوات الأمن وتبعده عن المكان، ليتم إطلاق سراحه لاحقا.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن الشاب المعتدي قوله: إن ميلونشون لا يؤمن بالحوار، حيث وصف ما قام به بأنه ” بادرة احتجاج، كما يفعل الكثيرون”.