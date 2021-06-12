قوات الجيش اليمني  تتلف أكثر من 300 لغم زرعتها مليشيا الحوثي بالجوف

تمكنت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش اليمني من إتلاف أكثر من 300 لغم زرعتها المليشيات الحوثية شمال شرق محافظة الجوف.

من جهته أعلن وزير الدفاع اليمني أنه لا يمكن التفريط بالمكتسبات الوطنية مهما كلّف الثمن، ولا يمكن القبول ببقاء الشعب اليمني رهينة بيد الأعداء ومليشياتهم وأدواتهم الإرهابية.

وكانت قيادة وزارة الدفاع وقيادة السلطات المحلية في عدد من المحافظات، قد عقدت اجتماعا موسعا بمأرب للوقوف على المستجدات والتطورات وسير العمليات القتالية الميدانية التي يخوضها أبطال الجيش والمقاومة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.