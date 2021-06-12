وزير الخارجية المصري: الأيام المقبلة ستشهد تطورا سيكون له تأثير إيجابي على علاقاتنا مع قطر

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن مصر تنفذ ما تم الاتفاق عليه من اتفاق العلا بكل أمانة، وملتزمة بالإطار القانوني وتحترمه.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيوينة “أنشأنا لجان متابعة لإزالة الشوائب التي لحقت بالعلاقات المصرية ـ القطرية مدى سنوات المقاطعة”.

وتابع وزير الخارجية: “نسير نحو الانطلاق إلى درجة أعلى بخطى ثابتة لاستعادة العلاقات مع قطر”.

وأكد أن مصر تسعى لأن تكون دائما علاقاتها مع الأشقاء العرب لها الخصوصية من الروابط بين الشعوب والمصير المشترك، مفيدا بأن العلاقات بين مصر وقطر والاتصالات السياسية تسير في الاتجاه الإيجابي، حيث يتم رصد كل التطورات الخاصة بها.

ولفت إلى أن الأيام القادمة ستشهد تطورا جديدا سيكون له التأثير الإيجابي على العلاقات المصرية ـ القطرية، والأيام القادمة ستوضح ما نحن مقبلين عليه مع قطر.

وأكد أن مصر تسير بشكل متأني لمراعاة المصلحة وتقييم مدى الاتستفادة من العلاقة مع قطر، مفيدا بأن السلبية التي أصابت العلاقة مع بعض الأشقاء العرب، لم تفقد مصر الرباط القوي بين الشعوب، بل تعمل حاليا على طي صفحة الماضي، ونسير بشكل إيجابي في إزالة الآثار المترتبة على المقاطعة بين مصر وقطر، ونتناول كافة القضايا التي تشغلنا.

وشدد أن كل الملفات التي تتعلق بأمن مصر وستقرارها ومنها ملف “الإخوان” يتم تناولها وتقييم مدى استجابة قطر لمطالب مصر.