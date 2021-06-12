مليشيات إيرانية تهاجم صيدليات حلب لإجبارها على بيع الحبوب المخدرة

أقدمت ما يعرف بـ “ميليشيا الباقر” الإيرانية في سوريا بمهاجمة صيدليات في حلب.

وبحسب ما تم تداوله فقد هاجمت عناصر من ميليشيا الباقر إحدى الصيدليات في مدينة حلب، عقب رفض مالكها بيعهم الحبوب المخدرة.

وفي التفاصيل فقد حدث هذا في حي البلورة بمدينة حلب بعد أن خرج عناصر من ميليشيا الباقر إلى صيدلية “الأمجاد” في الحي وطلبوا من مالكها إعطائهم حبوباً مخدرة.

وعند رفض الصيدلي للأمر، عمل العناصر على إطلاق الرصاص على الصيدلية متسببين بإصابة ممرضة في منطقة الصدر نقلت على إثرها إلى المستشفى.

كما استنفرت عشيرة العساسنة في حي البلورة بسبب إصابة الممرضة كونها ابنة العشيرة، ليخرجوا بسلاحهم مما أدى إلى استنفار عسكري بين الطرفين.