“الحج”: فتح المسار الإلكتروني 1 مساء غد أمام استعراض الباقات والتسجيل المبدئي.. والاختيار سيراعي جميع الجنسيات

قال وكيل وزارة الحج المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين هشام سعيد، إنه سيتم فتح المسار الإلكتروني الساعة الواحدة مساء غد أمام استعراض الباقات والتسجيل المبدئي.. والاختيار سيراعي تمثيل جميع الجنسيات.

أعلنت وزارة الحج والعمرة، السبت، قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ على المواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.