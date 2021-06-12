الحوثي يقطع الإنترنت عن صنعاء لإخفاء جرائمه

كشفت مصادر محلية عن انقطاع خدمة الإنترنت على معظم أجزاء العاصمة صنعاء، وبعض المناطق في محافظات أخرى.

وتفرض جماعة الحوثي رقابة شديدة على الإنترنت، بعد أن قيدت الكثير من التطبيقات والمواقع، في إطار سيطرتها على قطاع الاتصالات، لعزل اليمن عن العالم.

يأتي هذا عقب إدانات واسعة لجرائم القصف الحوثي الذي استهدف أحياء سكنية في مدينة مأرب، وأدى إلى سقوط عشرات الضحايا بينهم أطفال ونساء.

وتكشف الجرائم التي يرتكبها الحوثي عن استهتار المليشيا بالقوانين والأعراف الدولية، مع دعوات تطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف إزاء هذه الجرائم.