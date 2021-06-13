إصابات كورونا العالمية تتجاوز 174.6 مليون

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد-19 عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 176 مليوناً و417 ألفاً و357 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و810 آلاف و763 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 160 مليونا و389 ألفا و773 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 452 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 147 ألفا و 874 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت أيضا 3 حالات وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1985 .

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن بر الصين الرئيسي سجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وذكرت اللجنة في بيان أن ستا من الإصابات الجديدة محلية. ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 91428 في حين ما يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.