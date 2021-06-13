كوبا أمريكا: إصابة 8 لاعبين من منتخب فنزويلا بكورونا

ذكر مسؤولو الصحة في البرازيل، أن 8 لاعبين من منتخب فنزويلا أصيبوا بفيروس كورونا، قبل مواجهة البرازيل صاحبة الضيافة، في افتتاح كأس كوبا أمريكا.

قالت إدارة الصحة في برازيليا في بيان: الحالات الإيجابية تشمل لاعبين وأفراد في الطاقم.

وأجرى اتحاد أمريكا الجنوبية للعبة “كونميبول” التشخيص، وأبلغ السلطات الصحية المحلية بالنتائج.

وأضاف البيان: كل المصابين لا يشعرون بأعراض، وتم عزلهم في غرف مستقلة، وسيراقبهم فريق “كونميبول”، ومسؤولو الصحة.

وقال “كونميبول”: 13 عضواً في بعثة فنزويلا أصيبوا بالفيروس، لكن وزير الصحة البرازيلي، مارسيلو كيروغا، أعلن عن 12 إصابة فقط.

وذكرت فنزويلا أن عدد الإصابات 11 فقط، واستدعت 16 لاعباً آخرين للانضمام إلى التشكيلة التي تخوض البطولة.

ومن المقرر أن تلعب فنزويلا، ضد حاملة اللقب البرازيل، في إستاد ماني غارينشا.